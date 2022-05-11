"تسلا" تستدعي 130 ألف سيارة.. عيب خفي يرفع درجة حرارتها

استدعت شركة تسلا 129 ألفا و960 سيارة منذ بداية الشهر الحالي، لإصلاح أنظمة المعلومات والترفيه التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارتها قبل وأثناء الشحن السريع.

وقالت "تسلا" إنها تعمل على حل الخلل من خلال تحديث البرنامج "أونلاين"، والذي يقوم بتحديث البرامج لاسلكياً مثل تحديث تطبيق الهاتف الذكي، مما يجعل عملية الاستدعاء أقل عبئاً على الشركة والمالكين المتأثرين، حيث لن يحتاج مالكو سيارات "تسلا" إلى اصطحاب سياراتهم إلى محطة خدمة.

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وأصدرت "تسلا" 7 استدعاءات هذا العام للطراز (3) إنتاج 2022، و6 استدعاءات للطراز (Y) للعام نفسه.

وتمت معالجتها جميعاً من خلال تحديثات البرامج أونلاين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعتمد السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، بشكل متزايد على أجهزة الكمبيوتر للعمل، لذلك من المرجح أن تصبح إصلاحات البرامج أكثر شيوعاً.

وقد تكون الإصلاحات أيضاً أقل تكلفة بكثير مقارنة بشراء وتركيب الأجزاء المادية مثل الوسائد الهوائية الجديدة أو مكونات المحرك.

ويشمل الاستدعاء الذي تم إصداره هذا الشهر سيارات تسلا طراز (S3)، و(Ys) إنتاج 2022، بالإضافة إلى طراز (Ss) و(Model Xs) من 2021 و2022 التي تعمل بإصدارات معينة من نظام تشغيل "تسلا".

ويأتي الاستدعاء فيما تتعرض شريحة الكمبيوتر في نظام المعلومات والترفيه في تسلا لارتفاع في درجة حرارتها ولا يتم تبريدها بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى بطء المعالجة أو إعادة التشغيل، وقد يتأخر نظام المعلومات والترفيه أو يظهر فارغاً.

ويعتمد مالكو "تسلا" على نظام المعلومات والترفيه للعديد من الميزات، بما في ذلك الملاحة والموسيقى والتدفئة وتكييف الهواء، وضبط سرعة ممسحة الزجاج الأمامي وعرض الكاميرا الاحتياطية.

وذكرت "تسلا" في بيان عام للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أنها حددت 59 مطالبة بالضمان وتقريراً عن المشكلة.

وتم إصلاح المشكلة في البداية في بعض المركبات في شهر يناير من خلال استبدال شريحة الكمبيوتر في أنظمة المعلومات والترفيه المتأثرة.

وبحلول أبريل، كانت قد طورت تحديثاً للبرنامج لمعالجة المشكلة.