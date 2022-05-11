"كيبكو" للعربية: نأمل إنجاز صفقة الدمج مع "القرين" قبل نهاية العام الحالي

قال نائب رئيس المديرين الماليين لمجموعة شركة مشاريع الكويت مصطفى الشامي، إن نتائج الشركة الإيجابية خلال الربع الأول من 2022 جاءت بدعم تحسن أعمال شركات المجموعة.

وأضاف الشامي، في مقابلة مع "العربية"، أن نتائج بنك برقان كانت إيجابية وسجل نموا بنسبة 140% في الربع الأول من العام.

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وتوقع أن تحقق شركة الخليج للتأمين نتائج جيدة عن فترة الربع الأول من العام، وأن تسجل قفزة بسبب إضافة نتائج أكسا الخليج وأكسا السعودية والتي تم الاستحواذ عليها سبتمبر 2021.

وأشار الشامي إلى أن زيادات أسعار الفائدة سينعكس إيجابا على نتائج بنك برقان، موضحا أن كل زيادة في سعر الفائدة بواقع 25 نقطة تترجم إلى أرباح قيمتها تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليون دينار سنويا.

في المقابل، أفاد الشامي بأن هناك نظرة متحفظة أداء بنك برقان في تركيا، إذ تشهد الليرة التركية تراجعا حادا حاليا، بجانب ارتفاع مستويات التضخم.

وحول صفقة الدمج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات، قال الشامي، إن الصفقة حاليا في مرحلة التقييمات، وننتظر صدور النتائج حتى نرسلها إلى هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية الأخرى للحصول على الموافقة.

وكشف أن "كيبكو" تأمل إنجاز صفقة الدمج مع "القرين" قبل نهاية العام الحالي.