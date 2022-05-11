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"Lombard Odier" للعربية: الدولار الأميركي سيظل عملة الاحتياطي المفضلة عالميا

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خاص

"Lombard Odier" للعربية: الدولار الأميركي سيظل عملة الاحتياطي المفضلة عالميا

بحث المستثمرين عن ملاذ آمن دفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002

دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي لبنك Lombard Odier الشرق الأوسط رضوان المغراوي، إن الدولار الأميركي سيظل لفترة طويلة العملة المفضلة للاحتياطيات الدول حول العالم.

وأضاف المغراوي، في مقابلة مع "العربية"، أن الاحتياطي العالمي بالدولار يمثل 58% من كل إجمالي الاحتياطيات.

وأوضح أن المستثمرين العالمين يفضلون التعامل بالدولار لأن سوق رأس المال والأصول المتوفرة للتداول في دولة مثل الصين تعد "قليلة".

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وبين المغراوي أن التداول بالأصول في العالم يتم عبر استخدام الدولار الأميركي، بغض النظر عن قرار روسيا الأخير بالدفع بالروبل لصفقات بيع البترول.

وأفاد تقرير لبنك Lombard Odier أن بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من انخفاض النمو العالمي وارتفاع التضخم إلى دفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002.

وأضاف البنك أنه من الناحية التاريخية يزداد الدولار قوة مع تقلص السيولة العالمية وهو ما سيتواصل مع تشديد البنوك المركزية لسياستها النقدية.

وأكد أنه لا توجد بدائل حاليا تتحدى الدولار كعملة احتياطية في العالم.

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