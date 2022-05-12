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مدير "آيرينا" للعربية: المنطقة ستكون رائدة في إنتاج الهيدروجين

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الطاقة المتجددة

مدير "آيرينا" للعربية: المنطقة ستكون رائدة في إنتاج الهيدروجين

الإمارات عرضت في cop26 خارطة الطريق للهيدروجين 2050

دبي - العربية.نت

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قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا، إن الهيدروجين سيكون له دور مهم، والإمارات عرضت في cop26 خارطة الطريق للهيدروجين 2050، لأن الهيدروجين مهم جدا لتكملة مصادر الطاقة المتجددة التي ستكون أساسا لنظام الطاقة الجديد، لما يتميز به كونه وقودا نظيفا والقدرة على التخزين.

وأضاف فرانشيسكو لا كاميرا، في مقابلة مع "العربية"، أنه يمكن للهيدروجين أن يكون وقود الاقتصاد على المدى الطويل في المواصلات والصناعات الثقيلة التي يصعب كهربتها، كما يمكن أن يكون له دور في استقرار الشبكة الكهربائية من خلال التخزين، وبالتالي له دور مهم.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط ستكون رائدة في إنتاج الهيدروجين لانخفاض تكلفة الطاقات المتجددة وأيضا يمكنهم الاستفادة من الهيدروجين الأزرق في الدول المصدرة للغاز.

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وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن تأثير الهيدروجين في قطاع الطاقة سيكون أسرع من المتوقع لكن الأهم هنا هو وجود الطلب، وليس المنافسة والإمدادات، لذلك يجب أن نكون قادرين على إيجاد الطلب بالإضافة إلى وضع المعايير التي تجعل التجارة فيه أكثر شفافية وكفاءة.

وأوضح أن السؤال هو ليس بفصل نظام الطاقة الحالي، بل بالتحرك مع الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ IPCC، فالغاز سيكون له دور مهم في 2050، لكن في الإجمالي المعايير ستختلف بين الغاز والوقود الأحفوري والطاقات المتجددة، وستكون على عكس ما هي عليه اليوم وهي 30% إلى 70% سيكون على العكس في السنوات المقبلة.

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