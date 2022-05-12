نائب رئيس "أسواق العثيم" للعربية: أرباح الشركات التابعة 20 مليون ريال بالربع الأول

قال نائب رئيس مجلس الإدارة لدى أسواق عبدالله العثيم، بدر العوجان، إن الشركة شهدت زيادة في المبيعات بسبب موسم شهر رمضان في ظل تحسين تجربة العميل داخل الفروع.

وأضاف العوجان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الشركة افتتحت 9 فروع جديدة في الربع الأول من العام الجاري، ساهمت في زيادة المبيعات، مع وصول عدد فروعها إلى 281 فرعا في أكثر من 74 مدينة سعودية، وبالتالي ساهم ذلك مع كفاءة التشغيل في زيادة الأرباح.

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وأوضح أنه من العوامل الأخرى الهامة التي ساهمت في ارتفاع الربحية هو زيادة الأرباح من الشركات التابعة لتصل إلى 20 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 10 ملايين ريال في الربع الأول من 2021.

وأشار نائب رئيس مجلس الادارة لدى أسواق عبدالله العثيم، إلى وجود متوسط زيادة في تكاليف المواد بنسبة 3% نتيجة المتغيرات عالمياً، وتعمل الشركة على توفير بدائل أفضل بتكاليف أقل لجميع المتسوقين حالما تزيد الأسعار تكون بجودة مماثلة وأفضل.

عن تأثير رفع أسعار الفائدة، قال إن الشركة ليس لديها قروض وتغير سعر الفائدة ليس له تأثير مباشر عليها، بل تأثير غير مباشر بسبب تأثر سلسلة الإمداد.

وأضاف أنه رغم الزيادة المتوقعة في التحديات نتيجة المتغيرات العالمية، فإن الشركة لديها جهاز إداري على أعلى درجات الاستعداد للربع الثاني، متوقعاً أن يكون الربع الثاني من 2022 أفضل من السنة الماضية.

ارتفعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنحو 60% في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى نحو 92 مليون ريال.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 67 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع أرباح الربع الأول 2022 يعود بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات بنسبة 17.4%. إضافة إلى تحسن أداء الشركات التابعة وتسجيل حصة "أسواق عبدالله العثيم" من أرباح شركة الخليج لطحن الدقيق.