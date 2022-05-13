لهذا السبب لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار النفط 

قال الرئيس التنفيذي لـCMarkits الدكتور يوسف الشمري، إن جميع التوقعات تشير إلى رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الحالي على مدى 6 مرات متتالية، وبالتالي هذا سينعكس في ارتفاع ملحوظ بسعر الدولار.

وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع الدولار لن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، لأن الأسواق تعاني من مشكلة، هي شح الإمدادات.

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وأشار إلى أن ضعف الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى التأثير على الأسعار، لكن ليس بشكل كبير، متوقعا أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكر الشمري أن حظر النفط الروسي لن يكون في وقت قريب، بسبب معارضة بعض الدول الأوروبية لذلك.

وواصلت أسعار النفط صعودها اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، إثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.