.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لهذا السبب لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار النفط 

  • الخط
خاص

لهذا السبب لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار النفط

يوسف الشمري للعربية: حظر النفط الروسي لن يكون في وقت قريب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لـCMarkits الدكتور يوسف الشمري، إن جميع التوقعات تشير إلى رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الحالي على مدى 6 مرات متتالية، وبالتالي هذا سينعكس في ارتفاع ملحوظ بسعر الدولار.

وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع الدولار لن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، لأن الأسواق تعاني من مشكلة، هي شح الإمدادات.

أسعار النفط تعود للارتفاع.. ومخاوف ضعف الطلب تحد من المكاسب طاقة أسعار النفط أسعار النفط تعود للارتفاع.. ومخاوف ضعف الطلب تحد من المكاسب

وأشار إلى أن ضعف الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى التأثير على الأسعار، لكن ليس بشكل كبير، متوقعا أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكر الشمري أن حظر النفط الروسي لن يكون في وقت قريب، بسبب معارضة بعض الدول الأوروبية لذلك.

وواصلت أسعار النفط صعودها اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، إثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد