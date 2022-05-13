مصر تعتزم طرح تراخيص البنوك الرقمية خلال أسابيع
التعاملات الإلكترونية في السوق المحلية ترتفع إلى 6.4 تريليون جنيه في 2022
كشفت مصادر رسمية أنه من المقرر الإعلان عن طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ووفق بيان، أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة.
وأشار إلى أن حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية ارتفع إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه في 2022، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 52.3%.
كما أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق "انستاباي" للتحويل بين البنوك سجل نحو ملياري جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاق التطبيق رسميا في 22 مارس الماضي.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي، أن عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر بلغ نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما تخطت ماكينات الصراف الآلي 19 ألف ماكينة.
ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.
وأوضح أبو النجا، أن أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية قفزت من شركتين خلال عام 2014؛ لتصل إلى 112 شركة خلال الوقت الراهن، ملمحاً إلى أن هناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، حيث بلغت أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية.
بدوره، كشف وكيل محافظ البنك المركزي المصري إيهاب نصر، أن حجم التعاملات التجارية الإلكترونية ارتفع إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل نحو 800 مليون جنيه في 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 337.5%، وذلك بفعل جهود الدولة والبنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي وشركات التكنولوجيا المالية.
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