أكبر ألماسة بيضاء في العالم تباع بهذا السعر!

بيعت ألماسة "ذا روك" أو الصخر، وهي أكبر ألماسة بيضاء يتم بيعها في مزاد على الإطلاق، مقابل 21.7 مليون فرنك سويسري (21.9 مليون دولار) يوم الأربعاء، وهو رقم أقل بكثير من الرقم القياسي لمثل هذه الجوهرة.

وتم بيع الحجر الذي يبلغ وزنه 228.31 قيراط، وهو أكبر من كرة الجولف، في جنيف بواسطة دار كريستيز للمزادات.

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وكانت هناك آمال كبيرة في أن تحطم ذا روك الرقم القياسي العالمي للألماس الأبيض، والذي يبلغ 33.7 مليون دولار، بعد بيع ألماسة في جنيف في عام 2017 بوزن 163.41 قيراط، وفقاً لما ذكرته "فرانس 24"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لكن المزاد، الذي بدأ بسعر 14 مليون فرنك سويسري، توقف بعد دقيقتين عند 18.6 مليون فرنك، وارتفع السعر إلى 21.7 مليون بمجرد إضافة علاوة المشتري.

يأتي ذلك، مقابل تقديرات تتراوح بين 19-30 مليون فرنك سويسري قبل عقد المزاد.

وتم بيع The Rock، وهو ألماسة متناظرة بشكل مثالي على شكل كمثرى، من قبل مالك لم يذكر اسمه من أميركا الشمالية.

ويتم تصنيف الألماس من حيث اللون من D إلى Z، وقال رئيس مجوهرات كريستي الدولي، راهول كاداكيا، إنه على الرغم من عدم تخطي الرقم القياسي الإجمالي، فقد سجلت The Rock سعراً قياسياً عالمياً جديداً للقيراط للماس من الألماس من درجة اللون G.

واستخرجت الألماسة من منجم في جنوب إفريقيا في أوائل القرن الحادي والعشرين وعرضت في دبي وتايبيه ونيويورك قبل البيع في جنيف.