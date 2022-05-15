الفريق القانوني في "تويتر" يتهم ماسك بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح

قال إيلون ماسك في تغريدة يوم أمس السبت، إن الفريق القانوني في تويتر اتهمه بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح، وذلك من خلال الكشف عن أن حجم عينة عمليات التحقق الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي على المستخدمين الآليين كان 100.



وصرح "ماسك" يوم الجمعة الماضي بأن صفقة شراء "تويتر" معلقة مؤقتا، في انتظار تفاصيل حول كون الحسابات الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5٪ من المستخدمين.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!



This actually happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

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ماسك في طور الانتهاء من استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، وغلب عليه التأني بشأن أمور من بينها عدد حسابات الروبوتات على المنصة، والتي وعد بإزالتها بمجرد أن يسيطر على الشركة.

وبعد مراجعة داخلية، أخبر تويتر ماسك أن حسابات الروبوتات تشكل أقل من 5% من المستخدمين.