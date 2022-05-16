إلى أين توجه السعودية فائض الميزانية في الربع الأول؟

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إن أرقام الميزانية السعودية في الربع الأول من 2022، الأعلى على مستوى الميزانية الربعية للوزارة، وهي مؤشر لجدية الحكومة في استمرار ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات وتنويع الاقتصاد والعمل على مبادرات رؤية 2030.

وأضاف الدكتور محمد مكني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الفائض المحقق في الربع الأول البالغ 57 مليار ريال يمثل ثلثي الرقم المستهدف خلال العام ككل البالغ 90 مليار ريال، وهو رقم يدعو للتفاؤل بإمكانية تجاوز الفائض المتوقع هذا العام بفارق كبير جداً.

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وأوضح أستاذ المالية والاستثمار، أن الفائض المحقق مدعوم من ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من 2022 على أساس سنوي، بنسبة 30%، وارتفاع مستوى الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات في القطاع النفطي البالغة 58% والقطاع غير النفطي 7% هي دليل واضح على العمل في كل مبادرات تنويع مصادر الإيرادات.

بشأن توجيه الفائض، قال الدكتور محمد مكني، إن الهدف الأساسي من توجيه فائض الميزانية سيصب على تحقيق الأهداف الأساسية من الرؤية وهي المشاريع الكبرى، لأنها ستكون الرافد الأول لإيرادات الدولة مستقبلا، مع العمل على ضبط الإنفاق بشكل كامل، لافتاً إلى أن وزارة المالية حددت مستوى الدين بألا يتجاوز 938 مليار ريال، وبينما زاد بنسبة 2.2% إذ يعود ذلك لظروف المرحلة.

وأشار إلى وجود مستجدات جيوسياسية متمثلة في الأحداث بروسيا وأوكرانيا ساعدت كثيرا في رؤية أرقام عالية يمكن الاستفادة منها في تحقيق أهداف الرؤية بالمشاريع الأساسية والعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية التي ستكون مساعدا كبيرا في 2022.

وقال إنه توجد وعود في حالة وجود استقرار مالي وفوائض سيكون هناك إعادة نظر في ضريبة القيمة المضافة وهو ما ذكره وزير المالية، نظراً لأن هذه الضريبة البالغة 15% لجأت إليها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تحقيق الميزانية في الربع الأول من 2022، إيرادات 278 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات العامة 220.5 مليار ريال، بفائض 57.5 مليار ريال مليار ريال.

ويعتبر الفائض المحقق في الربع الأول من 2022، أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016، أي قبل نحو 6 سنوات.