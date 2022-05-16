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حالة من الهلع بأسواق القمح العالمية لهذه الأسباب

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اقتصاد عالمي

حالة من الهلع بأسواق القمح العالمية لهذه الأسباب

Golden Grain: الهند لديها مخزون كاف من القمح والأزمة سببها أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة Golden Grain فراس بدرا، إن الأسواق كانت تتوقع ارتفاعا في صادرات القمح الهندي بواقع 10 ملايين طن إلا أنه بسبب العوامل المناخية قررت الهند حظر التصدير، مما تسبب في صدمة للأسواق.

وأضاف بدرا في مقابلة مع "العربية"، أن الهند لديها مخزون كاف، وجاء قرار الحظر كإجراء احتياطي تحسبا لوقوع أزمة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية قادمة من روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في عجز بواقع 15 مليون طن، موضحا أن الدولتين تمثلان 30% من حجم التصدير العالمي و14% من الإنتاج العالمي.

أسعار القمح تسجل أعلى مستوى في تاريخها بعد حظر الهند لصادراتها اقتصاد اقتصاد أسعار القمح تسجل أعلى مستوى في تاريخها بعد حظر الهند لصادراتها

وأفاد بدرا، بأن ارتفاع أسعار الحبوب سينعكس على زيادة أسعار اللحوم والمنتجات المرتبطة لأن 35% من القمح المصدرة عالميا عبارة عن قمح علفي، وبالتالي سيكون هناك نقص بالأعلاف وزيادة بأسعارها.

وأوضح أن القمح صار سلعة استراتيجية لجميع الدول التي تراقب حجم المحاصيل المتوفرة، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على العامل المناخي.

وتابع: "مؤشرات إنتاج القمح حتى الآن إيجابية ولكن أسعار القمح ستواصل الارتفاع لتصل إلى 500 دولار مقابل 450 دولار بزيادة تفوق 10%".

وبالنسبة للقرار الهندي، قال إن هناك أنباء حول إعادة دراسة قرار حظر التصدير، مشيرا إلى أن التصدير سيكون عبر اتفاقيات دولية محددة.

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