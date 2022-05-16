محمد العريان: حرب أوكرانيا غيرت النظام المالي العالمي.. و3 معايير للشركات الناجحة

انطلق اليوم الاثنين في لندن مؤتمر AIM SUMMIT للاستثمارات البديلة.

وناقش المؤتمر في يومه الأول الخطوط العريضة للوضع الاقتصادي العالمي، فيما يناقش غدا سوق العملات الرقمية، وفقاً لمراسلة "العربية" في لندن كارينا كامل.

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وألقى الخبير الاقتصادي محمد العريان، الكلمة الرئيسية في المؤتمر، حيث أطلق تحذيرات بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يضغط على أداء الأسواق اليوم.

وقال العريان، إن حرب روسيا في أوكرانيا غيرت المعادلة العالمية، وتغير معها النظام المالي والسياسي العالمي.

وأضاف أن هناك متشائمين تجاه الوضع الحالي يرون أنه سيئاً جداً وهؤلاء غير قادرين على اتخاذ قرارات استثمارية، وآخرين متفائلين يرون أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه ما قبل الحرب وجائحة كورونا، بينما هو يتأرجح بين النظرتين.

وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار التضخم فترة طويلة، وبينما أصبح الركود التضخمي أمراً واقعاً إذ أن الخطورة الأساسية الآن هي الركود العالمي.

وحدد محمد العريان، 3 معايير على الشركات الناجحة فعلها خلال الفترة القادمة، وهي إمكانية الصمود خلال تقلبات الأسواق والتوجه لاستثمارات مختلفة والتحرك بسرعة للتعامل مع هذه المتغيرات السريعة.