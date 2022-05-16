هل دخلت العملات المشفرة غرفة الإنعاش؟

قال الشريك المؤسس في رين المالية، عبدالله المعيقل، إنه لا يرى مخاطر نظامية في سوق العملات المشفرة، لأن عملة TerraUSD التي فقدت ارتباطها بالدولار، ليست من أكبر العملات الثابتة المشهورة مثل UST , USDC , USDT.

وأضاف عبدالله المعيقل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن علمة TerraUSD كانت مبنية على أساس خاطئ وهي بناء عملة رقمية ثابتة خوارزمية لا يوجد مرجع لها أو جهة ثابتة تسطيع استبدال العملة بدولار واحد، ولذلك صدرت الكثير من التحذيرات بشأن تصميمها في السنوات الماضية.

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وأوضح أن جميع العملات الرقمية الثابتة كان بها مشكلات، وكثير منها يفشل فيما كانت عملة TerraUSD أكبر فشل وحركة درامية كبيرة في العملات الرقمية، وهو ما يجذب السلطات للإسراع في تقنين هذا القطاع.

والعملات المستقرة هي عملات مشفرة تعمل على منصات بلوغوريتمات مرتبطة بالإيثيريوم.

وتؤدي العملات المستقرة وظيفة الوسيط بين الدولار والعملات المشفرة. وعند شراء المستثمر لعملات مشفرة يتوجب عليه تحويل الدولار في البداية إلى عملة مستقرة.

وقال الشريك المؤسس في رين المالية، إن العملات الرقمية استثماري يواجه التضخم وكانت الفكرة في تصميم بيتكوين هو صنع عملة بعدد ثابت 21 مليون وحدة لكن مع التغيرات السياسة والاقتصادية ورفع نسب الفائدة تخوف المتداولين وباعوا كميات كبيرة من العملات الرقمية وبيتكوين وهو ما أدى لهبوط الأسعار بشكل حاد، مثلما هبطت الأسواق في أميركا.

وأضاف أنه من بداية جائحة كورونا وبداية انخفاض نسب الفائدة في هذا الوقت قبل سنتين كان سعر بيتكوين عند 10 آلاف دولار، بينما الآن يقل عن 30 ألف دولار.

وقال عبدالله المعيقل، إن ما حدث في سوق العملات المشفرة أمر صحي، بسبب الارتفاع العالي خلال العام الماضي، في ظل أسعار فائدة منخفضة، وأيضاً التراجع سيكون سبباً في عمل تصميمات أفضل للأصول الرقمية مثل بيتكوين، لأن الكثير من المشاريع كان بها مضاربة عالية.

وأضاف أننا قد نرى تراجع في دخول المستثمرين الأفراد لسوق العملات الرقمية مثل الأسواق بشكل عام، لكن على المدى البعيد ستواجه سوق العملات الرقمية أزمات أكبر من هذه الأزمة.

استقر سعر عملة بيتكوين قرب مستويات 30 ألف دولار، بعد سبع جلسات دامية تراجعت خلالها أكبر العملات المشفرة بنسبة تجاوزت 30%.

وخسرت سوق العملات المشفرة أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية في عشرين يوماً، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي.

عانت العملات المشفرة من خسائر قاسية يوم الخميس، وذلك بعد أن أدت عمليات البيع المكثّفة إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة فقط، بحسب بيانات شركة CoinMarketCap.

بدأت الخسائر مع تخلّص المستثمرين مما يُعرف بالعملات المشفّرة المستقرة، حيث انهارت عملة Terra USD، وسحبت معها كل العملات الأخرى على رأسها بيتكوين.