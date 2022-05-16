وزير التموين للعربية: مصر تزيد دعم القمح بـ 36 مليار جنيه وهذه تداعيات القرار الهندي

أكد وزير التموين المصري علي مصيلحي، على عقد اتفاقيات مع الدول المصدرة للقمح بما فيها الهند لتأمين احتياجات البلاد.

وأضاف وزير التموين تصريحات لـ"العربية"، أنه تمت زيادة دعم القمح بـ 36 مليار جنيه، سواء فرق السعر للواردات، أو زيادة السعر المحلي.

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وذكر أن مصر أوقفت الاستيراد نظرا لعدم الاحتياج إلى القمح في الوقت الحالي، موضحا أنه يتم تنفيذ هذا الإجراء كل عام أثناء موسم حصاد القمح المحلي.

وتابع الوزير: "هناك أكثر من 450 نقطة استقبال للأقماح المحلية فضلا عن عمل الصوامع بطاقتها الكاملة".

وبالنسبة لقرار الهند حظر التصدير، قال الوزير المصري، إن القرار الهندي يستهدف وقف التصدير للقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الحكومية والاتفاقيات مع الدول أو الاتفاقيات التي تم التعاقد عليها.

وأكد أن الهند ملتزمة بتوريد الأقماح، مضيفا أن هناك "نظرة إنسانية من الهند بسبب الأزمة الحالية.. وتركز على الاتفاقيات الحكومية حتى تعزز التعاون مع الحكومات".