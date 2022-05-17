إيلون ماسك يلمح لإعادة التفاوض حول قيمة صفقة "تويتر"

ألمح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى أنه قد يسعى إلى إعادة التفاوض بشأن سعر استحواذه على شركة تويتر، قائلاً إن تنفيذ الصفقة بسعر أقل "لن تكون واردة".

وانخفضت أسهم "تويتر" بنسبة 8.2% عند إغلاق التعاملات أمس في نيويورك.

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وتأتي الانخفاضات وسط تكهنات بأن ماسك، قد يصرف النظر عن عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

وازداد هذا القلق في الأسبوع الماضي، حيث شكك ماسك في بيانات "تويتر" التي تم الكشف عنها علناً حول نسبة الحسابات المزيفة وغير المرغوب فيها على خدمة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها.

وضغط ماسك أكثر على تلك النقطة يوم الاثنين في مؤتمر التكنولوجيا في ميامي، مقدراً أن المستخدمين المزيفين يشكلون ما لا يقل عن 20% من جميع حسابات "تويتر".

وقال ماسك في المؤتمر: "ما قيل لي حالياً هو أنه لا توجد طريقة لمعرفة عدد الروبوتات".

ويأتي ذلك، فيما تشير تقارير شركة تويتر كل ثلاثة أشهر إلى أن حسابات البريد العشوائي تشكل أقل من 5% من إجمالي المستخدمين.

وبدأ الملياردير الأميركي البالغ من العمر 50 عاماً شراء أسهم "تويتر" في يناير، وكشف عن حصة 9.2% في الشركة في 4 أبريل.