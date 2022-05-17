"الأهلي فاروس" للعربية: هذه البنوك المصرية الأكثر استفادة من رفع الفائدة

قالت محلل أول قطاع البنوك في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية داليا بونا، إن أرباح البنوك المصرية في الربع الأول من العام الحالي فاقت التوقعات بمتوسط 10-15%.

وذكرت داليا في مقابلة مع "العربية"، أن أبرز البنوك التي سجلت نموا جيدا في الأرباح ضمت بنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، أبوظبي الإسلامي، وبنك تنمية الصادرات.

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وأفادت بأن الأداء المميز للبنوك المصرية جاء مدعوما بشكل رئيس من تحسن الأنشطة المصرفية الأساسية وارتفاع الإقراض في كل البنوك.

وأوضحت محللة قطاع البنوك، أن بنك التجاري الدولي سجل نموا فاق التوقعات في نشاط القروض، كذلك قطر الوطني، وبنك البركة، والمصري الخليجي "إيجي بنك".

وكشفت أن الدخل من غير الفائدة كان مصدرا رئيسيا لدعم الأرباح من خلال تحقيق مكاسب إعادة تقييم الأصول المالية بالعملات الأجنبية بعد خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن أداء البنوك كان مدعوما أيضا بحجز مخصصات أقل من فترات المقارنة بأقل من الربع الأخير من 2021، وجاء ذلك بعد نجاح البنوك في تكوين احتياطي كبير للمخصصات خلال العاميين الماضيين، مما أدى إلى ارتفاع نسب التغطية للقروض المتعثرة لنسبة تفوق 100% لغالبية البنوك.

وقالت داليا، إن البنوك يمكن تنتهز فرصة التحسن في الهوامش في الفترة المقبلة بسبب رفع الفائدة في زيادة مخصصات الائتمان تحسبا لأي مخاطر يمكن أن تنبع من مخاطر عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتداعياته على السوق المصرية.

وحول البنوك الأكثر استفادة من رفع الفائدة، ذكرت داليا أن قائمة البنوك الأكثر استفادة من رفع الفائدة تضم التجاري الدولي، وكريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان.

أوضحت أن رفع الفائدة يرفع هوامش البنوك بنسب متفاوتة بسبب إعادة تسعير الأصول بمعدل فائدة أعلى تكون أكبر من قيمة الالتزامات أو الودائع التي يعاد تسعيرها.