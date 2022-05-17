"الخليج للاستثمار" للعربية: بعد صفقة "المسواك" سنعلن قريباً الاستحواذ على بنك رقمي

استحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي الإماراتية (GII)، على حصة أغلبية في أكبر شركة سعودية للعناية بالأسنان والأمراض الجلدية بقيمة 530 مليون دولار.

وقالت (GII) في بيان، إنها استحوذت على حصة أغلبية من شركة الأسهم الخاصة "جدوى للاستثمار"، ومقرها السعودية، في عيادات "المسواك لطب الأسنان"، وتحديداً 51% من الشركة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويأتي ذلك، بعدما كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ" في نوفمبر، أن الخليج للاستثمار الإسلامي، كانت تخطط لشراء حصة أغلبية في شركة الرعاية الصحية مقابل حوالي 600 مليون دولار.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII): "الصفقة تاريخية وتعكس قدرتنا ووصولنا في قطاع الرعاية الصحية والسوق السعودية".

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد الحسن دخول شركة GII وفق قيمة ممتازة، وتطلعها مع شركائها في "جدوى للاستثمار" لإدراج الشركة في سوق السعودية خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد توسعها وإيجاد فرص أخرى للاستحواذ على عيادات المسواك.

وقال إن شركة "المسواك" شهدت نمواً بنسبة تفوق 25% بين عامي 2018 و 2021، كما رفعت عدد عياداتها من 30 إلى 80 عيادة تخدم أكثر من 450 ألفا إلى نصف مليون مريض في العام، وهو رقم كبير يوضح وتيرة النمو.

وفيما رفض الإفصاح عن قيمة أعمال الشركة، قال إنهم يتطلعون لرفع نسبة النمو، مؤكداً ربحية الشركة.

وكشف أن العوائد المتوقعة من الاستثمار عند التخارج، تتراوح بين 20% و 25%، وأن التخارج سيكون عبر الإدراج، قائلاً: "سنقوم بتعيين بنوك لوضع تفاصيل الإدراج ونحن ندرس الحصة المناسبة لذلك".

وعن خطط التوسع المستقبلية، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII): "مع تغير الأسواق والتغيرات الجيوسياسية التي تحصل في العالم، لا بد من الحذر في اتخاذ أي قرار لناحية الاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم".

وأردف قائلاً: "هناك شركات تحتاج إلى تمويل للحفاظ على النمو، لذلك نتوقع وجود فرص وقد رصدنا أكثر من ملياري دولار ضمن خطة الاستثمار خلال العامين القادمين، إن كان في القطاع الصحي أو الخدمات المالية ونحن في طور الإعلان عن الاستحواذ على أحد البنوك الرقمية في المنطقة، كما نعتزم توسعة قاعدة الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا أيضاً".

بحسب بيان الشركة، تدير شركة المسواك أكثر من 80 مركزاً في 20 مدينة سعودية. ووفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، استحوذت "جدوى" على حصتها في شركة المسواك في العام 2017.