أسعار الحديد في مصر تهبط من أعلى قمة بلغتها في مارس.. شركات تعلن عن تخفيضات

واصلت سوق الحديد في مصر استقرارها مع تسجيل تراجعات جديدة خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت الشركات عن تخفيضات جديدة في الأسعار ليصل سعر الطن إلى مستوى أقل من 19 ألف جنيه في بعض الشركات.

ومنذ بداية العام الحالي، وحتى منتصف شهر مارس الماضي، سجل الحديد ارتفاعات قياسية، إذ قفز سعر الطن بنسبة 39.8% مضيفاً نحو 6100 جنيه، بعدما ارتفع من مستوى 15300 جنيه في بداية يناير الماضي إلى نحو 21400 جنيه في منتصف مارس، وهي أعلى قمة سجلها خلال العام الحالي.

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لكن خلال الأيام الماضية، سجلت الأسعار تراجعاً بنسبة 11.2%، حيث انخفض سعر الطن من مستوى 21400 جنيه إلى مستوى 19000 جنيه في الوقت الحالي.

وأبلغت شركة حديد "مصر ستيل" عملاءها بأنه تم تخفيض سعر الطن إلى مستوى 18900 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر الحديد اللفائف مستوى 19170 جنيها.

وأعلنت شركة السويس للصلب العملاء، أن أسعار طن الحديد فى المصنع بلغت نحو 19100 جنيه شامل القيمة المضافة.

كما أعلنت شركة حديد المصريين خفض سعر الطن إلى مستوى 19100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بداية من مايو الحالي.

من جهتها، أعلنت شركة حديد "بشاي" عن خفض سعر الطن إلى مستوى 19120 جنيها.

وسجل سعر طن حديد الجارحي مستوى 19000 جنيه للطن.

وأعلنت شركة حديد عز خفض أسعار طن الحديد إلى مستوى 19170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.