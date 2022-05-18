الدولار يواصل النزول في مصر.. كم خسر من أعلى قمة؟

على الرغم من تسجيل الدولار ارتفاعات عالمية، فإنه سجل تراجعاً بنسبة 1.6% منذ أعلى قمة بلغها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الشهر الماضي، حينما قفز إلى مستوى 18.51 جنيه.

ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك المصرية في بنوك المصري الخليجي والأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

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وفي 5 بنوك بقيادة بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، والإسكندرية، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الورقة الأميركية مستوى 18.23 جنيهاً للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وفي 4 بنوك بينها بنك المشرق والبركة، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار لدى 10 بنوك بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، وبنك بلوم مصر، نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

ونزل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 18.21 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مستوى، 19.02 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع. كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 22.46 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 4.86 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 57.19 جنيه للشراء، و59.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.