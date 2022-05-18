رئيس صدارة للكيماويات للعربية: 9 اتفاقيات لجذب استثمارات خارجية لتطوير مجمع "بلاسكيم"

قال الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيماويات، فيصل الفقير، إن "صدارة للكيماويات هي أحدث شركة بتروكيماويات تبدأ التشغيل في السعودية، حيث بدأت تشغيل 26 معملاً في عام 2017، ويبلغ إنتاجها 3 ملايين طن سنويا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد، إن مشاريعها المستقبلية تتضمن العمل على جذب استثمارات خارجية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لاسيما استثمارت لتطوير مجمع "بلاسكيم"، البالغ مساحته 12 كيلو متر مربع، ونجحت الشركة حتى الآن في جذب وتوقيع 9 اتفاقيات.

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وأوضح أنها شغلت مؤخراً معمل هاليبرتون الذي يستهدف إنتاجه السوق المحلي، والتصدير لدول الخليج والمنطقة.

وقال فيصل الفقير، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلباً على صدارة للكيماويات رغم ارتفاع أسعار البتروكيماويات مع أسعار البترول، نظراً لأن الشركة تستخدم النافتا وحاليا البنزين الطبيعي في عمليات التكسير، وترفع أسعار البترول سعر اللقيم.

وأشار إلى التعاون مع شركة "سار" لنقل المنتجات من مجمع صدارة إلى ميناء الملك فهد في الجبيل عبر الخطوط الحديدية وسيبدأ تطبيقه السنة القادمة، وهو ما يقلل الانبعاثات من النقل وازدحام الشوارع، حيث ينقل ما يتراوح بين 70 إلى 80% من منتجات صدارة للكيماويات.

يُعد مجمع "بلاسكيم"، وهو مجمع عالمي المستوى للصناعات الكيميائية والتحويلية، ثمرة للتعاون المشترك بين صدارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وسيخصص هذا المشروع، الذي يجري إنشاؤه على مساحة 12 كيلومترا مربعا بجوار مجمع صدارة الصناعي الجديد في مدينة الجبيل الصناعية، لدعم المشاريع الكيميائية والتحويلية التي تقوم على استخدام منتجات صدارة مباشرة أو التي تدخل في صناعتها مواد خام أخرى يتم توريدها من مشاريع أخرى قائمة. ويتكون موقع المشروع من قسمين رئيسيين، أحدهما للصناعات الكيماوية والآخر للصناعات التحويلية.