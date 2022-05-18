"لوسيد" للعربية: حصلنا على تمويل وحوافز بـ3.4 مليار دولار لإنشاء مصنع في السعودية

قال الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا في "لوسيد" للسيارات الكهربائية بيتر رولينسون، إن الشركة تستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في السعودية بحلول عام 2027.

وأوضح رولينسون في مقابلة مع "العربية" أن الشركة ستستفيد من إنتاج السعودية المحلي من الألمنيوم والبلاستيك في صناعة سياراتها.

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وأضاف أن التمويل والحوافز الممنوحة جاءت من وزارة المالية السعودية وصندوق التنمية الصناعية السعودي بالإضافة إلى وزارات أخرى في السعودية.

وتابع: "تمكنا من تأمين هذا المبلغ الضخم نتيجة علاقتنا مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر بلا شك شريكا لنا على المدى الطويل".

وأشار رولينسون إلى أن هذا المصنع سيكون مخصصا لصناعة السيارات فقط، مضيفا "سنقوم بتصنيع مكونات البطاريات والمحركات والمحولات وغيرها. سنصنع كل ما يلزم للسيارات الكهربائية، وهذه هي القيمة المضافة التي نجلبها إلى المملكة".

ولفت إلى أن "لوسيد" ستكون مسؤولة عن تصميم المصنع وتطويره وإدارته أيضا.

وقال رولينسون: "نعتزم بدء البناء قريبا جدا، ونخطط أن نبدأ بتصنيع السيارات في عام 2025 وسنزيد الإنتاج في عامي 2026 و2027 ليصل إلى 150 ألف سيارة سنويا".

وأشار إلى أن موقع هذا المصنع سيكون استراتيجيا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تقع على طرق تجارية مهمة مع أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وبين أن هذا المصنع لن يخدم فقط السوق المحلي في المملكة، بل أيضا أسواق أخرى منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرى الرئيس التنفيذي أن السعودية مشهورة بشكل خاص في صناعة الألومنيوم والبلاستيك وهما مكونان مهمان جدا لصناعة سيارات لوسيد.