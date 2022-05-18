كيف ترى الأهلي المالية نتائج السعودية للكهرباء و"النهدي" و"الخدمات الأرضية"؟

قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، إن نتائج الشركة السعودية للكهرباء بعد التغيرات المعلنة نهاية 2021 أصبح بها عدم وضوح للمستثمرين في طريقة النظر للأرباح، بعد أن شهدت تغييرات جوهرية في الموازنة والديون.

وأضاف إياد غلام في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أنه بشكل عام فإن نتائج الشركة السعودية للكهرباء ستظل تتأثر بفصل الشتاء، وبينما تحقق خسائر لكن حجمها سيكون أقل بكثير من السابق.

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وأوضح أن نتائج الشركة في الربع الأول جاءت عند توقعات الأهلي المالية.

يشار إلى أن صندوق الموازنة لشركة الكهرباء تم إنشاؤه العام الماضي ضمن الإصلاحات التنظيمية للقطاع، لتغطية الفارق بين التكاليف والإيرادات الفعلية للشركة، بعد إلغاء الرسوم الحكومية على تعرفة الكهرباء واعتماد الآلية الجديدة لاحتساب الإيرادات بشكل سنوي، بحيث تكون كافية لتغطية التكاليف وتحقيق عائد على رأس المال.

وتراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء، بنسبة 10.18% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 1.52 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة وقبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة، مقابل نحو 1.69 مليار ريال في الربع الأول من 2021، ومقارنة بخسائر نحو 506 ملايين ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "كهرباء السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن صافي الخسارة العائدة للأسهم العادية للربع الأول من 2022 وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة ارتفع بمبلغ 1.889 مليار ريال بلغ 372 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بمبلغ 200 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

عن أرباح شركة النهدي الطبية، قال إياد غلام، إنها حققت نتائج جيدة بنمو قوي 21% في الربع الأول من 2022، والمميز في الأرباح هو تحسن الهوامش إلى 41%، وذكرت النهدي الطبية تأثرها إيجاباً بانتشار متحور أوميكرون بداية الربع الأول وزيادة مبيعات الأدوية التي تتمتع بهوامش عالية.

وأضاف رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، أن مبيعات الأفراد لدى الشركات الكبيرة مؤخراً بدأ فيها بوادر ضغط بسبب آثار التضخم وانخفاض القوة الشرائية، بينما لدى شركة النهدي الطبية المرونة في التحرك تجاه أنواع مبيعات تعوض تراجع مبيعات أصناف أخرى.

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة النهدي الطبية بأكثر من 21% لتصل إلى 237 مليون ريال. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% لتسجل 2.8 مليار ريال.

عن خسائر شركة السعودية للخدمات الأرضية، قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إنها لم تكن متوقعة لكن النظرة إيجابية لسهم السعودية للخدمات الأرضية، لأن هناك ارتفاعا في أعداد المعتمرين وبدأت شركات الطيران تزويد أساطيلها وصدرت تصريحات إيجابية من الخطوط السعودية وفلاي ناس وغيرها تجاه نمو القطاع بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتحفيز السياحة واستراتيجية قطاع الطيران، مشيراً إلى أن التوقعات إيجابية للشركة السعودية للخدمات الأرضية تدريجيا في الأرباع القادمة.

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الأرضية عن الفترة المنتهية في 31 مارس، ارتفاع خسائر الشركة إلى 19 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر قدرها 16.7 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.