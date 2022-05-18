"جيبكا" للعربية: الإغلاقات تشكل عبئاً على المصدرين

تستضيف دبي اليوم الأربعاء، منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، حيث يشكل منتدى جيبكا السنوي أكبر حدث في صناعة البتروكيماويات على مستوى المنطقة يجمع كبار قادة القطاع في منطقة الخليج العربي، ويوفر لهم منصة للتعرف على واقع الصناعة وتوجهاتها المستقبلية

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، الدكتور عبدالوهاب السعدون، في مقابلة مع "العربية" إن أي إغلاقات واضطرابات في منظمومة الإمدادات يؤثر على أسعار الشحن وعدد الحاويات، مشيرا إلى أن ذلك يشكل عبئأ على المصدرين.

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وأضاف أنه يجب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة مثل تلك المشاكل.