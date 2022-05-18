"سار" للعربية: نقلنا 5 ملايين طن من البضائع و1.5 مليون راكب بالربع الأول 2022
الرئيس التنفيذي: سنوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات الصناعية لنقل منتجاتها خلال 2022
قال الرئيس التنفيذي لشركة سار بشار المالك إن الربع الأول من العام الحالي شهد معدلات قياسية من نقل الأفراد والبضائع حيث تم نقل 1.5 مليون راكب وشحن أكثر من 5 ملايين طن من المعادن والبضائع.
وأضاف المالك في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد، أن الشركة السعودية للسكك الحديدية ستكون سباقة لإدخال الهيدروجين في النقل.
وذكر المالك أن "الشركة تستهدف إضافة 8000 كم من الخطوط الحديدية لشبكاتنا بحلول 2030، بينما تصل أطوال الشبكة إلى 5500 كم حاليا".
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تستهدف الشركة يتمثل في ربط شبكة الشرق بشبكة الشمال، في مشروع بالمنطقة الشرقية والذي سيكتمل خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار إلى تنفيذ مشروع شبكة الجبيل الصناعية لخدمة المصانع والمنشآت داخل مدينة الجبيل وربطها بعدد أكبر من الموانئ لتصدير منتجاتها بشكل آمن وسلس، متوقعا تشغيل شبكة الجبيل الصناعية للخطوط الحديدية في 2023.
وبين الرئيس التنفيذي أن الشركة ستوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات الصناعية لنقل منتجاتها خلال 2022.
وأشار المالك إلى استهداف الشركة لخفض الانبعاثات من خلال تبني أحدث التقنيات منها الهيدروجين.
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