بعد رحلة فضائية.. ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل ثروة ضخمة

باع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا المولع بجمع الأعمال الفنية - والذي سافر مؤخراً في رحلة سياحية إلى الفضاء - لوحة ضخمة للأميركي جان ميشال باسكيا مقابل 85 مليون دولار في مزاد مساء الأربعاء في نيويورك.

وخلال المزاد العلني في مانهاتن، باعت دار فيليبس لوحة "أنتايتلد" التي رسمها الفنان المنتمي إلى تيار التعبيرية الجديدة في عام 1982. والذي توفي في سن الـ 27.

مادة اعلانية

وكان مايزاوا أعلن مطلع مارس الفائت نيته لبيع هذه اللوحة الضخمة التي اشتراها بقيمة 57.3 مليون دولار في مزاد، محققاً ربحاً 27.7 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته "فرنس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحطّم الملياردير الياباني في مايو 2017 رقماً قياسياً بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا في مقابل 110.5 ملايين دولار خلال مزاد لدار سوذبيز. وأصبح هذا العمل حينها من بين 10 أعمال بيعت في المزادات بأكثر من 100 مليون دولار.

ومايزاوا البالغ من العمر 46 عاماً هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والأكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان "زوزوتاون".

وقال مايزاوا في مارس، إن السنوات الست التي امتلك فيها اللوحة مثّلت "شرفاً كبيراً" له، لكن الفن "ينبغي مشاركته ليصبح جزءاً من حياة كل شخص".

وتصدّر مايزاوا عناوين الصحف في ديسمبر بعدما أصبح أول سائح فضاء ياباني يزور محطة الفضاء الدولية ضمن رحلة نظمتها وكالة الفضاء الروسية.

وكلّفت رحلته حوالي 10 مليارات ين (87 مليون دولار)، ويخطط للقيام برحلة حول القمر تنظمها شركة "سبيس إكس" التي يمتلكها إيلون ماسك.

ويمتلك مايزاوا كذلك أعمالاً لبابلو بيكاسو وروي ليشتنشتاين وأندي وارهول وجيف كونز، ويقول إنّه "جامع عادي" للفن المعاصر يشتري اللوحات استناداً إلى حدسه.

وتسجل سوق الفنون أداء جيدا حاليا في نيويورك. فقد انطلق موسم مزادات الربيع في التاسع من مايو الحالي لدى دار كريستيز التي باعت رسم بورتريه لمارلين مونرو من توقيع أندي وارهول في مقابل 195 مليون دولار، ما جعل هذا العمل الأغلى من بين أعمال القرن العشرين المبيعة في تاريخ المزادات.

كذلك باعت منافستها دار سوذبيز أعمالاً من مجموعة ماكلو مقابل 922 مليون دولار، وهي "أغلى مجموعة في تاريخ المزادات" وبيعت على دفعتين بين نوفمبر ويوم الاثنين الماضي.