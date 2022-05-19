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حوت تسلا يطالب الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار

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تسلا مناسبة ( أ ف ب)
تسلا ( أ ف ب)
تسلا

حوت تسلا يطالب الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار

الشركة تمتلك 18 مليار دولار من النقدية

دبي - العربية.نت

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دعا الملياردير ليو كوغوان، الذي يعد ثالث أكبر مساهم فرد في تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية، للإعلان عن إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار بعد الانخفاضات المتتالية في سعر السهم.

وفي تغريدة أشار فيها إلى كبير مديري علاقات المستثمرين في تسلا، مارتن فيشا، كتب كوغوان، أن الشركة يجب أن تعلن على الفور عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار من أسهم تسلا هذا العام، و10 مليارات دولار العام المقبل.

وأضاف أن تسلا يجب أن تستخدم التدفق النقدي الحر لتمويل إعادة الشراء، إذ لن يؤثر على احتياطياتها النقدية الحالية البالغة 18 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأغلقت أسهم تسلا منخفضة بأكثر من 6% يوم الأربعاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق. كما انخفض سهم الشركة بأكثر من 30% هذا العام.

وتلجأ الشركات إلى إعادة شراء أسهمها لمحاولة إعادة رأس المال إلى المساهمين عبر السوق المفتوحة، لدعم أسعار الأسهم وتوظيف جزء من النقدية الفائضة في ميزانيتها.

وقفزت عمليات إعادة الشراء إلى مستوى قياسي بلغ 850 مليار دولار في عام 2021، حيث كانت شركة أبل في الصدارة، تلتها شركة ألفابيت، ثم ميتا (الشركة الأم لفيسبوك). كما أعلنت ألفابيت إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 70 مليار دولار في الشهر الماضي.

وجنى كوغوان، مليارات الدولارات من الأرباح بسبب رهانه على أسهم تسلا خلال جائحة كورونا، إذ باع أسهمه في شركات مثل بايدو، ونيفيديا، وتشاينا موبايل، ونيو.

بدوره، قال محلل Wedbush، دان آيفز، إن خطة ماسك لشراء تويتر كانت "عبئاً كبيراً" على سهم تسلا.

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