"الراجحي كابيتال": هكذا انعكس تغيير ثقافة السلوك الاستهلاكي السعودي على قطاع التجزئة

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن سوق الأسهم السعودية، حقق أرباحا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، قبل خسائر اليوم، بنسبة بلغت نحو 12%، لكنه أوضح أنه بالنظر إلى عدد الشركات التي ارتفعت فنجد 79 شركة مقابل انخفاض 134 شركة، مشيرا إلى أن الشركات الـ79 الرابحة في قطاعات مختلفة أبرزها البتروكيماويات والطاقة والبنوك، استطاعت رفع السوق.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية"، أنه عندما رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، بدأت المخاوف تظهر بالأسواق، ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والبتروكيماويات احتسابا للفائدة، ما هبط بالسوق.

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وأشار إلى أن وجهة نظر السوق، ترى ما هو مدى تأثير رفع أسعار الفائدة على البنوك، والتأكد إلى أي مدى ممكن أن تنخفض أسعار السلع.

وذكر السديري، أن قطاع التجزئة في السعودية كان يعاني منذ الربع الرابع من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى التضخم وتغيير ثقافة السلوك الاستهلاكي السعودي، حيث أصبح المستهلك السعودي ينفق على الترفيه والثقافة، إضافة إلى إنفاقه على السلع، ما انعكس على قطاع التجزئة سلبا.

ولفت إلى أن التضخم انعكس أيضا على نمو قطاع الأسمنت، مع ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والألمنيوم.

وقال السديري إن الوضع الاستثماري حاليا، حذر بشكل عام، مشيرا إلى أهمية وضوح الفرص وتأثير الانخفاضات على السلع، لكنه أكد في الوقت نفسه وجود العديد من الفرص.