"بيتك كابيتال" للعربية: أسواق الخليج تشهد عملية تصحيح بعد موجة ارتفاعات 

قال مدير محفظة لدى بيتك كابيتال، محمد أحمد الحمد، إن أسواق الأسهم الخليجية تأثرت اليوم بتراجعات الأسواق العالمية، موضحا أن سبب هذا الربط خلال الفترة الأخيرة، هو صعود أسواق المنطقة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف الحمد في مقابلة مع "العربية" أن آخر تصحيح شهدته البورصة الكويتية كان في نوفمبر 2021، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت وإلى الآن شهد السوق ارتفاعا بأكثر من 26% من غير احتساب التوزيعات ولا المنح.

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وبيّن أنه بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسواق المنطقة، فإنها تشهد حاليا عملية تصحيح، لاسيما بعد موسم التوزيعات والمنح، ما ساهم في التصحيح وجني الأرباح خلال الفترة الماضية.

وذكر الحمد أن المميز في أسواق المنطقة ودافعها الأساسي، هو استقرا أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل، ما أدى إلى فوائض في ميزانيات الدول الخليجية، الأمر الذي يساعد على زيادة الإنفاق على المشاريع الصناعية.

ولفت إلى أن تلك المشاريع ستسهم بشكل مباشر في دعم أرباح الشركات التشغيلية والصناعية، إضافة إلى أن المستفيد الأكبر هو قطاع البنوك، حيث إنها تستفيد من الضخ الحكومي، كما تستفيد من مواكبة أسواق المنطقة من رفع الفائدة.