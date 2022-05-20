بنك الاستثمار العربي للعربية: أثر رفع أسعار الفائدة يتباين من بنك لآخر

قال رئيس بنك الاستثمار العربي، طارق قابيل، إن أثر رفع أسعار الفائدة يتباين من بنك لآخر، مشيرا إلى أنه ليس من المنتظر قيام البنوك برفع المخصصات مجددا في الظروف الحالية.

وأضاف قابيل في لقاء مع "العربية"، أن البنك المركزي المصري يرى رفع سعر الفائدة كإحدى الوسائل لمواجهة التضخم الذي وصل إلى مستويات 13%.

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وذكر أن "المركزي" المصري، يتعامل مع تحديات الحرب الروسية الأوكرانية بنجاح.

وأكد قابيل أن مبادرات "المركزي" المصري، ساهمت في دعم القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان "المركزي" المصري، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد أمس الخميس.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.