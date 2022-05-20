خبير نفطي للعربية: هذه الأسباب تعزز أسعار النفط خلال الفترة المقبلة

قال الخبير النفطي محمد الشطي، إنه طالما أسعار النفط 100 دولار للبرميل وأكثر، فهذا يعني أن السوق لاتزال قوية، كما أنها مطمئنة لإجراءات الصين، ما يزيد الطلب.

وأضاف الشطي في مقابلة مع "العربية"، أن هناك نموا في الطلب، لكنه أوضح أن معدل النمو قل، حسب أرقام "أوبك"، من 4.2 مليون برميل يوميا إلى 3.7 مليون برميل، وإلى 3.2 برميل خلال الفترة الماضية، غير أنه يبقى أكثر من المعتاد، وبالتالي فإن الطلب ينمو لكن بوتيرة أقل.

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وأكد أن الإمدادات موجودة وكافية، غير أنه لفت إلى وجود مخاوف تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية، خصوصا ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسواق.

وبيّن الشطي أن النقص في أسواق النفط هو من جهة المنتجات البترولية، سواء بالنسبة لوقود السيارات أو لزيت الوقود، ولذلك وجدنا قفزة كبيرة في هوامش أرباح المصافي، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن هناك قوة تعزز أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، رغم تأثره بحالة البورصات، وبالمخاوف من حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال إنه إذا ما حدث ركود في الاقتصاد الأميركي، فإنه سيؤثر على الطلب، وبالتالي سيؤدي في النهاية إلى التأثير على أسعار النفط، متوقعا عدم تراجع الأسعار إلى أقل من 80 دولارا للبرميل.