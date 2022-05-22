بلتون المالية توصي بالاحتفاظ بأسهم هذه الشركات السعودية

توقعت شركة بلتون المالية، تحسن ربحية شركات القطاع الاستهلاكي في السعودية، بسبب تحسن المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات.

ووضعت بلتون المالية سعرا مستهدفا لمجموعة صافولا عند 34.4 ريال للسهم مع توصية بالاحتفاظ.

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كما وضعت سعرا مستهدفا لسهم شركة سدافكو عند 163.3ريال مع توصية بالاحتفاظ.

وفي مقابلة مع "العربية، قالت مدير بحوث القطاع الاستهلاكي في بلتون المالية إنجي الديواني، إن النتائج المالية لشركات سدافكو أو صافولا أو ناداك يعكس التعافي القوي للقطاع الاستهلاكي للسوق السعودية.

وذكرت إنجي أن هناك طفرة كبيرة في حجم الإيرادات المسجلة في القطاع، والذي يأتي بسبب الزيادات السعرية وعودة السياحة الدينية مرة أخرى.

وأشارت إلى أن هذه العوامل عززت نمو المبيعات بأكثر من 20% لغالبية شركات القطاع.

وتوقعت إنجي، استمرار نمو إيرادات القطاع الاستهلاكي خلال العام الحالي، مدعوما بعودة السياحة الدينية ورفع قيود السفر التي تم فرضها على مدار العامين الماضيين.

وأفادت بأن ارتفاع تكاليف السلع قد يضغط على هوامش الربحية للشركات خلال العام الحالي، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف على شركات الألبان.

وترجح إنجي أن يتم تأخير تمرير الزيادة في التكلفة لدى شركات الألبان في المملكة، موضحة أن أسعار الألبان انخفضت بنسبة 5% في مايو الحالي قياسا على الشهر الماضي، بينما وصلت الزيادة إلى 20% في نهاية العام 2021.

وحول الشركات التي ستتأثر من إجراءات رفع الفائدة، قالت إنجي، إن التأثير سيكون قويا على صافولا، نتيجة أن حجم المديونيات كبير في القوائم المالية للشركة، بينما سيؤثر بالإيجاب بالنسبة لشركة "سدافكو"، نتيجة أن الرصيد النقدي لديها يخلو من أي مديونيات وتسهيلات بنكية.