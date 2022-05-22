رئيس "بنك البركة مصر" للعربية: أرباح البنوك ستواصل النمو رغم الظروف الحالية

أكد حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة-مصر، في حديث مع "العربية"، نمو أرباح البنك بواقع 37% خلال الربع الأول، متوقعا استمرار نمو أرباح البنوك بالفترة المقبلة بالرغم من الظروف الحالية.

وقال إن القطاع المصرفي في مصر يعتبر ناجحا وقويا، وإنه سيواصل النمو، إذ خلال مثل هذه الأزمات يلجأ الأفراد إلى البنوك سواء لجهة الودائع أو القروض، مشيراً إلى أن البنوك المصرية الأخرى سجلت نمواً في الأرباح والمؤشرات والودائع.

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كما أكد حجازي أن البنك المركزي المصري، لديه آليات للسيطرة على التضخم الذي بلغ 13%، معتبراً أنه معدل معقول مقارنة بالمعدلات في دول أخرى.