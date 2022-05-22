كيف تبخرت 550 مليار دولار من أسهم التجزئة الأميركية خلال 5 أيام؟

أدى ارتفاع التكاليف وتضخم المخزونات إلى توقف تجار التجزئة عن العمل، ويخشى المستثمرون ألا تخفف الآلام قريباً.

ومع استعداد شركات Costco Wholesale، وDollar General، وBest Buy، للإعلان عن أرباحها الأسبوع المقبل، يستعد المستثمرون لمزيد من الأخبار السيئة بعد أيام قليلة كارثية قادت أسهم عمالقة تجارة التجزئة وول مارت، وتارجت كورب إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1987.

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وإجمالاً، تم محو حوالي 550 مليار دولار من القيمة السوقية من أسهم شركات القطاع الاستهلاكي خلال الأيام الخمسة الماضية، مما زاد من الضغط الهبوطي على السوق المتوتر بالفعل بسبب الخوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويوم الجمعة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - متأثراً بالخسائر الفادحة في القطاع الاستهلاكي – ولامست الخسائر 20% عن أعلى مستوى للمؤشر لفترة وجيزة.

ويرجع جزء من المشكلة إلى أن المتاجر غارقة في المنتجات التي لا يريدها المستهلكون. في الوقت نفسه، تزداد تكلفة العثور على سلع جديدة للبيع وإدخالها إلى المتاجر مع ارتفاع أسعار الوقود والعمالة والنفقات الأخرى.

بدورها، خفضت كل من وول مارت وتارجت توقعاتهما للربح هذا العام مع تضخم المخزونات وفشل زيادات الأسعار في مواكبة ارتفاع التكاليف.

وقد أثار ذلك قلق المستثمرين بشأن الكيفية التي يمكن أن تصمد بها الشركات الأخرى.