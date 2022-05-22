لاري فينك: تراجعات أسهم التكنولوجيا تمثل فرصة للمستثمرين على المدى البعيد

قال الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك" لاري فينك، خلال جلسة في منتدى أقامته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في لندن، إن التراجعات الأخيرة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت توفر فرصة للمستثمرين على المدى البعيد.

ورأى فينك أن الوقت حان لبدء إضافتها إلى المحافظ، بعد تراجع بعض أسهم التكنولوجيا بين 50 و70%.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن مكررات الأسعار في وول ستريت عادت إلى المعدلات التاريخية.

وخلال الأسبوع الماضي، سجل المستثمرون تدفقات خارجية بقيمة 18.57 مليار دولار من صناديق السندات العالمية، وهو ما يمثل أكبر تدفق أسبوعي للخارج منذ 16 فبراير، وفقاً لـ Refinitiv Lipper.

وتأتي توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في أعقاب التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي "سيواصل الدفع" لتشديد السياسة النقدية الأميركية حتى يتضح أن التضخم آخذ في الانخفاض، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وشهدت صناديق السندات الأميركية والأوروبية مبيعات صافية بقيمة 8.41 مليار دولار و8.14 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت الصناديق الآسيوية تدفقات صغيرة بقيمة 0.06 مليار دولار.

وشهدت الصناديق التي تركز على السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، الأسبوع التاسع عشر على التوالي من البيع الصافي، والذي بلغ 4.62 مليار دولار، فيما شهدت السندات مرتفعة العائد تخارجات بقيمة 5.17 مليار دولار.

ومع ذلك، ظلت صناديق السندات الحكومية في الطلب حيث اجتذبت 5.45 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من صافي الشراء.

فيما استمر البيع في صناديق الأسهم العالمية للأسبوع السادس على التوالي، على الرغم من أن التدفقات الخارجة عند 6.26 مليار دولار كانت أقل بنحو 54% عن الأسبوع السابق.