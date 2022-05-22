لاغارد: العملات المشفرة "لا قيمة لها" ويجب تنظيمها

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن العملات المشفرة "لا تستند إلى أي شيء" ويجب تنظيمها لتوجيه الناس بعيداً عن المضاربة عليها بمدخرات حياتهم.

وأعربت لاغارد عن قلقها بشأن الأشخاص الذين ليس لديهم فهم للمخاطر، وسيصابون بخيبة أمل شديدة، وهذا هو السبب في أنها تعتقد أنه يجب تنظيمها.

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وتأتي التعليقات وسط أوقات متقلبة لأسواق العملات المشفرة، حيث انخفضت العملات الرقمية بيتكوين وإيثريوم بنسبة 50% عن ذروة العام الماضي. في الوقت نفسه، تواجه فئة الأصول تدقيقاً أكثر صرامة من قبل المنظمين القلقين بشأن المخاطر التي قد تشكلها على النظام المالي الأوسع.

وقالت لاغارد إنها متشككة في قيمة العملة المشفرة، مع مقارنتها باليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي - وهو مشروع قد يؤتي ثماره في السنوات الأربع المقبلة.

وأضافت: "تقديري المتواضع للغاية هو أن العملات المشفرة لا تساوي شيئا، ولا يوجد لها أساس، أو أصل أساسي لسلامتها".

وقالت لاغارد: "في اليوم الذي تخرج فيه العملة الرقمية للبنك المركزي، سأكون ضامنة لأي يورو رقمي، لذا فإن البنك المركزي سوف يقف وراءها وأعتقد أنه سيكون مختلفا تماماً عن العديد من هذه الأشياء".

وقد أعرب مسؤولون آخرون في البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن مخاوفهم. أحدهم هو عضو مجلس الإدارة التنفيذي فابيو بانيتا، الذي قال في أبريل إن الأصول المشفرة "تخلق غرباً متوحشاً جديداً"، وأشار حينها إلى أوجه تشابه مع أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر لعام 2008.

وقالت لاغارد إنها لا تمتلك أي أصول تشفير لأنني "أريد أن أمارس ما أعظ به". لكنها تتبعهم "بحذر شديد" كما استثمر أحد أبنائها - ضد نصيحتها. قالت: "إنه رجل حر".