أكبر 5 أثرياء في العالم على مقصلة الحرب.. حصيلة خسائر ضخمة

تسببت أزمات عدة، تتصدرها الحرب الروسية في أوكرانيا، وتداعياتها التي عززت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى الخسائر العنيفة التي طاردت أسهم قطاع التكنولوجيا، في أن يتكبد أكبر 5 أثرياء في العالم خسائر ضخمة منذ بداية العام وحتى الآن.

ويشير الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت" إلى أن ثروات أكبر 5 أثرياء العالم تراجعت بنسبة 24.2% منذ بداية العام وحتى الآن، حيث خسروا نحو 218 مليار دولار لتتراجع ثرواتهم المجمعة من مستوى 899 مليار دولار في بداية العام، إلى نحو 681 مليار دولار في الوقت الحالي.

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وفي صدارة القائمة، جاء مؤسس عملاق السيارات الكهربائية "تيسلا"، إيلون ماسك، الذي تراجعت ثروته بنسبة 30.2% خاسراً نحو 87 مليار دولار بعدما انخفضت ثروته من 288 مليار دولار في بداية العام، إلى 201 مليار دولار في الوقت الحالي.

وخسر أغنى رجل في العالم نحو 10.7 مليار دولار من صافي ثروته يوم الجمعة، وذلك على خلفية تراجع أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية "تسلا" بنسبة 6.4% لتختتم تداولات الأسبوع بانخفاض بلغت نسبته 13.7%.

ويعني هذا أن أغنى شخص في العالم، خسر ما مجمله 25.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، حينما أعلن في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عن تعليق استحواذه على منصة "تويتر" البالغ قيمته 44 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، جاء الملياردير الأميركي جيف بيزوس وهو المؤسس لشركة أمازون، الذي نزلت ثروته بنسبة 35.4% خاسراً نحو 71 مليار دولار بعدما تراجعت ثروته من مستوى 202 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 131 مليار دولار في الوقت الحالي، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى تهاوي أسهم قطاع التكنولوجيا والخسائر المتتالية والعنيفة لأسواق الأسهم الأميركية.

وفيما حل الملياردير برنارد أرنولت وهو مؤسس إحدى مجموعات السلع الفاخرة، في المركز الثالث، فقد نزلت ثروته بنسبة 27.1% خاسراً نحو 46 مليار دولار بعدما انخفضت ثروته من مستوى 169 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 123 مليار دولار في الوقت الحالي.

وجاء الملياردير الأميركي بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" في المركز الرابع، وسجلت ثروته تراجعاً بنسبة 15.3% ليخسر نحو 21 مليار دولار بعدما تراجعت ثروته من مستوى 137 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 116 مليار دولار في الوقت الحالي.

في المقابل، سجلت ثروة الملياردير الأميركي وارن بافيت رئيس "بيركشاير هاثاواي"، الذي حل في المركز الخامس بين قائمة أكبر أثرياء العالم، ارتفاعاً بنسبة 6.7% رابحاً نحو 7 مليارات دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 103 مليارات دولار في بداية العام إلى نحو 110 مليارات دولار في الوقت الحالي.