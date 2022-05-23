مسؤولة أممية تحذر: أمام العالم 10 أسابيع فقط لإنقاذ طعامه

حذرت خبيرة إمدادات الغذاء العالمية في شركة غرو إنتيلجينس، سارة مينكر، من أزمة عالمية في غضون 10 أسابيع فقط، لتضيف إلى تحذير سابق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي يوم السبت، إن روسيا أغلقت جميع الموانئ تقريباً وجميع الفرص البحرية لتصدير الغذاء – الحبوب، والشعير، وعباد الشمس، وأشياء أخرى - متوقعاً أزمة غذاء عالمية، بعد أزمة الطاقة التي أثارتها روسيا.

مادة اعلانية

وأضاف "إذا لم يرفع الحصار الروسي على الصادرات الأوكرانية، فإن أزمة غذائية ستضرب العالم، وستتأثر بها دول إفريقيا وأوروبا وآسيا التي تحتاج إلى هذه المنتجات الغذائية".

وتنتج أوكرانيا قدراً كبيراً من الإمدادات الغذائية العالمية، بما في ذلك ما بين 25% و30% من إمدادات الحبوب في العالم جنباً إلى جنب مع روسيا.

ووفقاً لبيانات من مرصد التعقيد الاقتصادي، تمثل أوكرانيا أيضاً 9.29% من إمدادات الذرة في العالم.

ومؤخراً أغلقت روسيا موانئ أوديسا وماريوبول وسط استمرار الحرب مع أوكرانيا للسيطرة عليها.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة Gro Intelligence، سارة مينكر، فإن العالم أمامه 10 أسابيع فقط لإنقاذ احتياجاته من القمح، وفقاً لما ذكرته شبكة "Fox news"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت مينكر خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي "هذا مزلزل". "حتى لو انتهت الحرب غداً، فإن مشكلة الأمن الغذائي لدينا لن تختفي قريباً دون تضافر الجهود العالمية".

وتستخدم شركة Gro Intelligence الذكاء الاصطناعي والبيانات العامة والخاصة للتنبؤ باتجاهات إمدادات الغذاء. وتؤكد مينكر أن الغزو الروسي لم يتسبب في أزمة أمن غذائي، بل "غذى" ما كان يجري بالفعل.

وقالت مينكر: "بدون إجراءات عالمية عنيفة، فإننا نتحمل مخاطر حدوث قدر غير عادي من المعاناة الإنسانية والأضرار الاقتصادية".