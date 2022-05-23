وزيرة التخطيط المصرية للعربية: نتوقع تجاوز معدل النمو 5% في الربع الثالث

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اليوم الاثنين، إن معدل النمو في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، يفوق التوقعات ومتوقع تجاوزه 5% رغم الحرب الروسية الأوكرانية.

تبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام إلى نهاية يونيو من العام التالي.

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وكشفت الوزيرة في تصريحات مع "العربية"، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من الاتفاق على الأصول التي سيستمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودى في مصر، مشيراً إلى أنها ستكون في قطاعات متعددة.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات السعودي في مصر.

وفي 30 مارس الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي في مصر.

وقال مجلس الوزراء المصري إن مصر تستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وجاءت هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و"ذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر".