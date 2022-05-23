وزير الصناعة البحريني للعربية: القطاع الصناعي يشكل 14% من الناتج المحلي للمملكة

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، إن القطاع الصناعي في البحرين يشكل نحو 14% من الناتج المحلي للمملكة.

وأعرب الزياني في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن "العالم لم يواجه تحديا كالذي واجهه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، حيث استطعنا تجاوز تلك المرحلة، وما نعيشه الآن هو تبعاتها".

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وأشار إلى أن شركة طيران الخليج تبحث حاليا عن النمو المدروس، مشيرا إلى أن لدى الناقلة طائرات قيد الطلب حتى عام 2026.

وكشف عن التوسع في شبكة خطوط الناقلة، مؤكدا أن الشركة محرك أساسي لاقتصاد البحرين.