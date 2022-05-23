"سبيس إكس" تبدأ جولة تمويل ضخمة.. وقيمتها ترتفع إلى 127 مليار دولار

تعمل شركة سبيس إكس على جمع تمويل ضخم في جولة جديدة، رفعت تقييم شركة صواريخ الفضاء التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى حوالي 127 مليار دولار.

وتتطلع "سبيس إكس" إلى جلب ما يصل إلى 1.725 مليار دولار من رأس المال الجديد، بسعر 70 دولاراً للسهم، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" من رسالة بريد إلكتروني مسربة على مستوى الشركة، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وكانت "سبيس إكس" قامت بتجزئة السهم إلى 10 مقابل كل سهم في فبراير، مما أدى إلى خفض السهم العادي إلى 56 دولاراً للسهم - ومع التقييم الجديد الذي يمثل زيادة بنسبة 25%.

وتقوم "سبيس إكس"، أيضاً بإجراء عملية بيع ثانوية للداخليين في الشركة والمساهمين الحاليين مقابل 750 مليون دولار من الأسهم العادية.

وارتفع تقييم الشركة في السنوات القليلة الماضية، حيث جمعت "سبيس إكس"، المليارات لتمويل العمل في مشروعين كثيفين رأس المال: صاروخ ستارشيب من الجيل التالي وشبكة الإنترنت الفضائية العالمية ستارلينك.

وتأتي جولة تمويل الشركة في الوقت الذي يتورط فيه المؤسس والرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، في مزاعم تحرش جنسي مع مضيفة طيران سابقة لشركة سبيس إكس.

ونفى الملياردير المزاعم التي وجهت إليه ووصفها بأنها "اتهامات جامحة".

وبحسب ما ورد، لم تقاض المضيفة "سبيس إكس"، وبدلاً من ذلك توصلت إلى اتفاق فصل بقيمة 250 ألف دولار في عام 2018.