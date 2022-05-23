 طيران الجزيرة للعربية: نحصل على دعم 10% من أسعار الوقود عند استهلاك حجم كبير

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي، إن الشركة زادت أسعار التذاكر بنسبة لم تتجاوز 10%، موضحا أن أي تحرك في أسعار الوقود ينعكس مباشرة على المستهلك.

وأضاف بودي في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن أسعار التذاكر تختلف من فترة لأخرى خلال العام.

مادة اعلانية

وتوقع بودي ارتفاعا خلال موسم الصيف المقبل، إلا أن الحجز المبكر للعملاء قد يوفر لهم أسعارا أفضل.

وأشار بودي إلى تأثير أسعار النفط وارتفاع الطلب وتزايد التوترات الجيوسياسية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وكشف أن الدعم الحكومي للشركة موجود ونحصل على دعم 10% من أسعار الوقود عند استهلاك حجم كبير.

وتوقع انخفاض أسعار التذاكر مع استقرار الأسواق وانخفاض أسعار الوقود.

وبين بودي، أن نسب الإشغال مرتفعة جدا إلى نسبة 65%، قياسا على الربع الأول من عام 2019.

وذكر أن طيران الجزيرة نقلت أكثر من 700 ألف راكب في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 500 ألف راكب في الربع المماثل من 2019.

وأشار إلى الطلب المتزايد للسفر من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، متوقعا زيادة عدد الوجهات من 5 حاليا إلى 11 وجهة إلى المملكة هذا العام.

وكشف أن الشركة تجاوزت مرحلة الخسائر وبدأت تحقيق الأرباح، وعادت لتكوين المخزون النقدي الذي ارتفع إلى 40 مليون دينار، قياسا على 30 مليون دينار قبل كورونا.