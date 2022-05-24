أجيليتي الكويتية للعربية: سنوسع نشاط "تراي ستار" عالميا ونركز على الوقود البيئي 

قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، طارق سلطان، إن هناك طفرة كبيرة في حركة السفن عالميا وسط تحسن العوامل الداعمة في السوق، على الرغم من الصعوبات الموجودة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات "كوفيد-19".

وأضاف سلطان في مقابلة مع العربية على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن العوامل الداعمة تتضمن تغييرا في تركيبة الاستهلاك عالميا، إذ تستهلك الدول الناشئة 66% من البضائع المنتجة عالميا.

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وأشار إلى أن الطلب يتعزز من الدول الناشئة، وبالتالي سترتفع حركة النقل وسينعكس على أداء الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية.

وأكد على ضرورة عدم خلط الأمور السياسية المؤقتة، والأمور الأكبر أهمية على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مضيفا: "مثلا إذا أرادت شركة أبل الأميركية التخارج من السوق الصينية فإن الأمر سيتطلب منها حوالي 10 سنوات حتى تنتقل إلى أميركا".

وتوقع أن تساهم التدخلات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي في قلب الأمور السياسية وحلها.

وأفاد سلطان بأن أجيليتي من الشركات التي تستفيد من الصعوبات اللوجستية في الأسواق، إذ تعمل على خلق حلول للعملاء في مواجهة هذه الصعوبات.

وتابع: "أسعار الشحن ارتفعت بين أميركا والصين بنحو 15 مرة"، موضحا أن الشركات الكبيرة قد تستوعب مثل هذه الزيادات، بينما يكون التأثير الأكبر على الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.

وأشار إلى استهداف أجيليتي توسيع عمل شركتها التابعة "تراي ستار" عالميا والتركز على الوقود البيئي.

وقال سلطان إن الوضع الحالي صعب لكن في نفس الوقت يساعد في خلق الفرص الاستثمارية، مضيفا: "الأمور الآن أفضل من 6 أشهر ماضية".