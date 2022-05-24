الدولار في مصر يعاود الصعود ويقترب من 18.5 جنيه

فيما كانت سوق الصرف تشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، بدأ الدولار يتحرك أمام الجنيه المصري ليعود مجدداً إلى مستويات تقترب من 18.50 جنيه. وكان أعلى مستوى سجله الدولار مقابل الجنيه المصري منذ قرارات 21 مارس، عند مستوى 18.51 جنيه.

في سوق الصرف، سجل أعلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

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وفي بنوك الأهلي الكويتي والأهلي المصري، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، في بنوك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي.

وفي 3 بنوك بقيادة بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المتحد والتجاري الدولي سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وفي 8 بنوك بقيادة بنك القاهرة والمصرف المتحد، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع. وفي بنوك قناة السويس وكريدي أغريكول – مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.39 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر صرف للدولار في بنوك البركة مصر، والكويت الوطني عند مستوى 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع. فيما سجل سعر الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%. كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.