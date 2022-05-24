بلومبرغ: "مرافق السعودية" تقترب من طرح عام أولي لجمع 1.2 مليار دولار

عيّنت شركة مرافق الطاقة والمياه السعودية للجبيل وينبع – مرافق – بنكي الاستثمار HSBC Holdings Plc والرياض المالية، لإدارة الاكتتاب العام الأولي، ضمن برنامج الخصخصة الطموح في السعودية، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن الشركة تسعى لجمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار عن طريق بيع 30% من الأسهم في النصف الثاني من العام.

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وتضم قائمة المساهمين في الشركة صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو، وسابك.

وطرحت مرافق فكرة الاكتتاب العام الأولي لأول مرة في عام 2017، إذ اختارت حينها شركة جي آي بي كابيتال لتقديم المشورة بشأن الإدراج المحتمل والاستحواذ على محطة توليد كهرباء. وتأتي المحاولة الحالية في الوقت الذي تسعى المملكة لبرنامج طموح لخصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك بعض الاستثمارات التابعة لشركة أرامكو، بهدف تنويع الاقتصاد.

وبحسب موقعها على الإنترنت، فإن مرافق هي المزود الرئيسي للطاقة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتورد الطاقة لمنشآت النفط والبتروكيماويات المملوكة لشركات من بينها أرامكو وسابك.