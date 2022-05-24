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وزير الاقتصاد للعربية: نمو الناتج المحلي الإماراتي سيتجاوز 5% في 2022

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دافوس

وزير الاقتصاد للعربية: نمو الناتج المحلي الإماراتي سيتجاوز 5% في 2022

عبدالله المري: 30% من الاقتصاد الإماراتي يعتمد على النفط والغاز

دبي - العربية.نت

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توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 5% خلال العام الجاري، قياسا على 3.8% في العام السابق بأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نموا بأكثر من 4%.

وذكر الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أنه تم إطلاق منصة INVESTOPIA لدعم قطاعات جديدة في الاقتصاد من بينها التمويل المستدام والميتافيرس والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأوضح الوزير أن 30% من الاقتصاد الإماراتي يعتمد على النفط والغاز.

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وذكر أن 15% من الاقتصاد يعتمد على السياحة، و15% على الطيران.

وبين أن هذه القطاعات كانت الأكثر تأثرا من الجائحة، لذا كان التحرك من وزارة الاقتصاد لإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة عالميا، ومن هنا يأتي دور منصة إنفستوبيا.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق "إنفستوبيا" في القمة العالمية للحكومات وسط حضور كبير من المستثمرين الكبار حول العالم.

وتابع: "قمنا بأول ورشة لإنفستوبيا خارج الإمارات في الهند، ونعمل على تحقيق التكامل بين الاستثمارات وتعزيز اتفاقية التجارة مع الهند".

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