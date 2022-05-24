"النويس" للعربية: ننتج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية والرياح في مصر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار حسين النويس، أن الشركة تعمل في 15 دولة أكبرها مصر حيث تنتج ألف ميغاوات من مشروع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح.

وأضاف النويس في حديث مع العربية على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن أعمال الشركة - مقرها الإمارات- تركز على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر والمغرب وتونس والأردن وتوغو وساحل العاج وأوغندا وإثيوبيا وكينيا.

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وأفاد بأن قارة إفريقيا بحاجة إلى طاقة ولديها موارد جيدة من ناحية طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

وذكر أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية 5 - 8 سنتا لكل وات قبل الضغوط التضخمية الأخيرة.

وكشف أن تحديات الدول الإفريقية تتركز في النقل، مشيرا إلى أن شبكات نقل الطاقة لا تتحمل أحجاما كبيرة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بمشروع طاقة شمسية في مصر بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لطاقة الرياح بنفس القدرة، وذلك بسبب خطوط النقل الممتازة، مضيفا أن التعرفة في مصر تبلغ 3 سنتات لكل وات.