.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"النويس" للعربية: ننتج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية والرياح في مصر

  • الخط
دافوس

"النويس" للعربية: ننتج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية والرياح في مصر

حسين النويس: 3 سنتات تكلفة إنتاج كل وات بمشاريعنا في مصر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار حسين النويس، أن الشركة تعمل في 15 دولة أكبرها مصر حيث تنتج ألف ميغاوات من مشروع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح.

وأضاف النويس في حديث مع العربية على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن أعمال الشركة - مقرها الإمارات- تركز على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر والمغرب وتونس والأردن وتوغو وساحل العاج وأوغندا وإثيوبيا وكينيا.

وأفاد بأن قارة إفريقيا بحاجة إلى طاقة ولديها موارد جيدة من ناحية طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

أيميا باور الإماراتية تهدف لرفع إنتاجها من الطاقة النظيفة لـ5 آلاف ميغاوات شركات أبوظبي أيميا باور الإماراتية تهدف لرفع إنتاجها من الطاقة النظيفة لـ5 آلاف ميغاوات

وذكر أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية 5 - 8 سنتا لكل وات قبل الضغوط التضخمية الأخيرة.

وكشف أن تحديات الدول الإفريقية تتركز في النقل، مشيرا إلى أن شبكات نقل الطاقة لا تتحمل أحجاما كبيرة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بمشروع طاقة شمسية في مصر بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لطاقة الرياح بنفس القدرة، وذلك بسبب خطوط النقل الممتازة، مضيفا أن التعرفة في مصر تبلغ 3 سنتات لكل وات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا
اكتشف المزيد