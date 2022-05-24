"سناب": واجهنا ضغوطات بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب الروسية

خفضت شركة Snap المالكة لتطبيق snapchat توقعات نمو إيراداتها وأرباحها في الربع الثاني من 2022، إلى ما دون الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة عند 20%، مقارنة بالربع الثاني من 2021، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة بـ 31% في تداولات الأمس ودفع أسهم وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للانخفاض.

كما أعلنت الشركة أيضاً أنها ستبطئ التوظيف.

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كان تطبيق snapchat قد استفاد من توافد المشتركين خلال فترة إغلاقات كورونا عندما كان الناس يبحثون عن الترفيه والتواصل من منازلهم.

وتعاني الشركة الآن من نفس مجموعة الضغوط الاقتصادية التي تواجه منافسيها أيضًا ، مثل ميتا وغوغل ويوتيوب والتي تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات كمصدر للدخل.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "سناب" حسين فريجة، إن إيرادات "سناب" نمت 38% في الربع الأول 2022 على أساس سنوي، فيما بلغ نمو المستخدمين 50%، في الربع الأول 2022 على أساس سنوي

وأضاف "واجهنا ضغوطات بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب الروسية ومشاكل التوريد".

وفيما يتعلق بالسوق السعودية قال فريجة إن لدى الشركة نحو 20 مليون مستخدم في السعودية.