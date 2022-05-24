شابة عشرينية تحول "تيك توك" لشبكة صيد الأصول

بدأت بريتني كاسترو، حياتها المهنية كمستشارة مالية في 22 من عمرها فقط.

بالنسبة لها، كان كونها فتاة شابة في مهنة يهيمن عليها الذكور، يعتبر ميزة، إذا جاز التعبير، وليست عائقاً، إذ إن أقل من 33% من المستشارين الماليين هم من النساء، وفقاً لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل.

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فيما تقل النسبة من المتخصصين الماليين المعتمدين، أو الحاصلين على شهادة CFPs، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتوقع أنه خلال 3 إلى 5 سنوات، سيتحول مبلغ غير مسبوق من الأصول إلى أيدي النساء في الولايات المتحدة، والذي سيصل إلى 30 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.

كما أصبحت الشابات أكثر انخراطاً في القرارات المالية والاستثمارية، حيث أفادت 70% من الإناث من جيل الألفية بتولي زمام جميع القرارات المالية، وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.

ومع ذلك، فإن التخطيط المالي - وصناعة الخدمات المالية، على نطاق أوسع - لطالما كان عالماً يغلب عليه الرجال.

وقالت كاسترو، التي تحمل حالياً شهادة مستشار مالي معتمد CFP، وتعمل لدى شركة Intuit لإدارة التمويل الشخصي: "كان الجميع يلاحقون جيل طفرة المواليد لأنهم يمتلكون المال"، في إشارة إلى مواليد الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

وأضافت أنه لم يكن أحد ينظر إلى الجيل الأصغر سناً من مواليد الألفية و"الجيل Z"، لتبدأ رحلة البحث عن أشخاص من جيلها.

وتابعت كاسترو: "بالنسبة للنساء، كان الأمر يتعلق أكثر بمساعدتهن على معرفة أو فهم ما يعنيه المال بالنسبة لهن، وبدلاً من الحصول على أفضل عائد ممكن، فإن فهم طبيعة المال هو منظور جديد للحياة".

ولتمييز نفسها عن غيرها، قالت كاسترو، إنها قلدت النساء في مجال الموضة والجمال، واستفادت من مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" TikTok والتي مهدت الطريق نحو قاعدة عملاء أكبر، بالإضافة إلى متابعين أوسع.

وأشارت إلى أن أزمة وباء كورونا، وركود الاقتصاد، فتح أعين الكثير من الناس على ضرورة تأمين مستقبلهم المالي، وكان فرصة للخبراء على الجانب الأخر للاستفادة من هذا البحث المضني للتعلم عبر تقديم حلول وتوجيه طفرة البحث عن طرق الاستثمار.

وأكدت كاسترو، أن الاستثمار هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تنمية الثروة، لكن عندما يتعلق الأمر بنصيحة سريعة يتجه الكثيرين إلى TikTok، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات البديلة مثل العملات المشفرة.

ومع ذلك أوصت بضرورة إجراء الأبحاث وفهم المخاطر قبل الدخول في أي استثمار.