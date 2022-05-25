صندوق الاستثمارات يتوسع في البحار.. مفاوضات للاستحواذ على علامة تجارية شهيرة

تجري شركة إدارة البواخر البحرية كرنفال مناقشات أولية لبيع علامتها التجارية للرحلات الفاخرة سيبورن Seabourn إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت مصادر لشبكة "CNBC"، إن المحادثات بين الطرفين لا زالت جارية، وفي حال إتمامها فإن صفقة بهذا الحجم ستمنح السعودية بصمة أقوى في صناعة الرحلات البحرية، في وقت يواصل فيه السفر الانتعاش في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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كما أضافت المصادر، أن شركة كرنفال ستكون مستفيدا كبيرا من خلال التمويل الضخم الذي ستحصل عليه، حيث خسرت أسهمها أكثر من 40% في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتأتي محادثات بيع Seabourn بعد أقل من أسبوع من جمع كارنفال أكثر من مليار دولار من سوق الديون بعائد 10%.

تم تأسيس علامة Seabourn في عام 1988 وتشغل 6 سفن. تمتد وجهاتها من القارة القطبية الجنوبية للشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة اشترى حصة في كرنفال في ذروة الوباء في عام 2020. ولديه حالياً حصة 5.1%، وفقاً لـ FactSet.

وتأتي الصفقة، وسط توجه كبير من شركات الأسهم الخاصة نحو الاستثمار في الرحلات البحرية. إذ باعت رويال كاربيان في مارس 2021، علامتها التجارية Azamara للرحلات البحرية إلى Sycamore Partners مقابل 201 مليون دولار. كما استثمرت كل من TPG وApollo Group المليارات في Norwegian Cruise Line في عام 2008، مما أدى في النهاية إلى طرح مشغل الرحلات البحرية في عام 2013. وحالياً تستثمر TPG في Viking Cruise، في حين أن Bain Capital هي المستثمر الرئيسي في Virgin Voyage.