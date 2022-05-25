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ملياردير شهير يحذر من حرب عالمية ثالثة ونهاية الحضارة.. لهذه الأسباب!

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اقتصاد

ملياردير شهير يحذر من حرب عالمية ثالثة ونهاية الحضارة.. لهذه الأسباب!

إغلاق الصين سيعطّل سلاسل الإمداد ويؤدي لركود عالمي

دبي - العربية.نت

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حذر الملياردير الأميركي جورج سوروس من أن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تكون بداية لحرب عالمية أخرى.

وأضاف سوروس على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، تعليقاً على التحديات العالمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، أن حضارتنا قد لا تنجو وسط الحروب وتبعاتها الاقتصادية.

كما انتقد سوروس، الذي أصبح شخصية مكروهة لليمين المتشدد في الولايات المتحدة، بشدة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لتقربها من موسكو وبكين.

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وأكد أن الاقتصاد الألماني يحتاج وقتاً طويلاً لإعادة هيكلة نفسه، بعد أن استفاد من صفقاته مع روسيا والصين.

وقال: "ربما كان الغزو بداية الحرب العالمية الثالثة وقد لا تنجو حضارتنا من ذلك".

وأضاف: "لم يأتِ غزو أوكرانيا من فراغ. لقد انخرط العالم بشكل متزايد في صراع بين نظامين للحكم يتعارضان تماماً مع بعضهما البعض: المجتمع المفتوح والمجتمع المنغلق".

وقال إن الإغلاق المستمر في الصين سيعطّل سلاسل التوريد ويبقي التضخم مرتفعاً في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى ركود عالمي.

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